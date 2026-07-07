Опытный вратарь Валерия Тараканова покинула уфимскую «Агидель»

Двукратная чемпионка Женской хоккейной лиги Валерия Тараканова покинула уфимскую «Агидель». В уфимском клубе поблагодарили хоккеистку за работу и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Контракт с 28-летней хоккеисткой расторгнут по истечению срока договора. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе команды, Тараканова продолжит карьеру в составе подмосковного «Торнадо».
Валерия Тараканова выступала за «Агидель» с 2024 года. В минувшем сезоне она провела 31 матч, 5 раз сыграла на ноль. В финальной серии плей-офф Валерия оформила 2 шатаута и помогла команде завоевать Кубок ЖХЛ. По итогам сезона была признана лучшим вратарем ЖХЛ.
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