Состав уфимского баскетбольного «Динамо» пополнил Нестор Дячок

К баскетбольному клубу «Динамо» присоединился Нестор Дячок. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Последние пять лет 24-летний форвард выступал в студенческой лиге NCAA за команду, представляющую Университет Северной Флориды. В сезоне 2025/26 в среднем за игру он оформлял 4,3 очка, 2,3 подбора и 1 передачу. Нестор — сын известного российского баскетболиста, чемпиона Евролиги Владимира Дячка.
Ранее Александр Зубков покинул уфимский БК «Динамо».
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