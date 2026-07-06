Состав уфимского баскетбольного «Динамо» пополнил Нестор Дячок

К баскетбольному клубу «Динамо» присоединился Нестор Дячок. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Последние пять лет 24-летний форвард выступал в студенческой лиге NCAA за команду, представляющую Университет Северной Флориды. В сезоне 2025/26 в среднем за игру он оформлял 4,3 очка, 2,3 подбора и 1 передачу. Нестор — сын известного российского баскетболиста, чемпиона Евролиги Владимира Дячка.

Ранее Александр Зубков покинул уфимский БК «Динамо».