Башкирия вошла в топ-2 по числу участников на Всемирных играх кочевников

В Кыргызстане пройдут VI Всемирные игры кочевников. По числу представителей в сборной команде России Башкирия занимает второе место. Республика будет представлена 27 спортсменами и тренерами по десяти видам спорта. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов. Всего в состав национальной сборной вошли 222 спортсмена и тренера, представляющие 33 региона России.
Руслан Хабибов разместил в своих соцсеятх официальный промо-ролик предстоящего турнира, который получил название «Там, где звучит зов» (The Call Begins Here). В нём показаны живописные пейзажи Кыргызстана, сцены кочевой культуры, традиционные виды спорта и люди, которые бережно хранят это наследие для будущих поколений.
«У каждого народа есть своя история, у каждой культуры — свой голос. И каждая традиция продолжает жить, пока её передают следующим поколениям», — говорится в ролике.
Предстоящая «олимпиада кочевников» пройдёт в Кыргызской Республике с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Их торжественное открытие совпадет с юбилейным саммитом ШОС, который также будет проводиться в этой центральноазиатской республике.
На культурно-спортивное мероприятие планируют приехать представители более чем 95 стран мира, свыше трёх тысяч участников спортивных, культурных и научных делегаций.
Ранее ИА «Башинформ» сообщило о том, что башкирская группа AY YOLA стала амбассадором Всемирных игр кочевников 2026.
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