В Башкирии призер Олимпийских игр Хатунцева провела турнир по велоспорту

В Чекмагушевском районе прошли соревнования по велоспорту на призы уроженки Башкирии, призёра Олимпийских игр Гульназ Хатунцевой. Об этом сообщил глава района Реканс Ямалеев.
В турнире приняли участие спортсмены из разных уголков республики. Олимпийская призерка поделилась секретами успеха и призналась, что давно мечтала организовать в родном районе соревнования для начинающих гонщиков. Для юных велогонщиков стало настоящим подарком общение с известной спортсменкой и автограф от кумира.
«Сама она не верила, что будучи из маленького села, сможет подняться на олимпийский пьедестал, и призвала ребят никогда не сомневаться в себе и смело идти к своей мечте. Уверен, встреча с чемпионкой станет для юных велогонщиков мощным стимулом для больших побед», — написал Ямалеев.
Ранее «Башинформ» сообщал, что уроженка Башкирии Гульназ Хатунцева стала бронзовым призером ОИ-2020 в велогонках в Токио.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.