В Башкирии призер Олимпийских игр Хатунцева провела турнир по велоспорту

В Чекмагушевском районе прошли соревнования по велоспорту на призы уроженки Башкирии, призёра Олимпийских игр Гульназ Хатунцевой. Об этом сообщил глава района Реканс Ямалеев.

В турнире приняли участие спортсмены из разных уголков республики. Олимпийская призерка поделилась секретами успеха и призналась, что давно мечтала организовать в родном районе соревнования для начинающих гонщиков. Для юных велогонщиков стало настоящим подарком общение с известной спортсменкой и автограф от кумира.

«Сама она не верила, что будучи из маленького села, сможет подняться на олимпийский пьедестал, и призвала ребят никогда не сомневаться в себе и смело идти к своей мечте. Уверен, встреча с чемпионкой станет для юных велогонщиков мощным стимулом для больших побед», — написал Ямалеев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уроженка Башкирии Гульназ Хатунцева стала бронзовым призером ОИ-2020 в велогонках в Токио.