На острие спортивного пера: в Уфе проходит форум спортивных журналистов

Форум проводится в республике впервые и собрал представителей СМИ, пресс-служб профессиональных клубов, спортивных федераций республики.
Вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, приветствуя участников форума, отметил, что спортивные журналисты играют важную роль в формировании медийной повестки страны.
«Башкирия является одним из ведущих спортивных регионов страны. За последние пять лет в регионе введен целый ряд крупных спортивных объектов международного уровня. Мы можем создать тысячи спортивных площадок, но будут ли на этих спортивных площадках заниматься наши дети, старшее поколение? Теперь для нас важно вместе с вами привлекать население республики в эти объекты, важно то, как вы нам помогаете доносить инфоповоды до населения. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча позволит нам стать в этом плане ещё сильнее, ещё эффективнее», — сказал Руслан Хабибов.
Пленарную и обучающую часть форума модерирует главный редактор информагентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. Обучающую программу подготовили заместитель главреда «Башинформа» Станислав Шахов, сотрудники Центра управления республикой, о правильных подходах работы пресс-служб сферы спорта рассказал руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.
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