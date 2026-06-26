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08:15 (UTC+5), 26 Июня 2026

Не просто статуи: как создавались скульптуры у уфимского Дворца борьбы

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В администрации Главы Башкирии рассказали об истории создания скульптур Дворца борьбы в Уфе. Концепцию композиции с борцами предложил Глава республики Радий Хабиров, она посвящена пяти видам борьбы: вольной, греко-римской, самбо, дзюдо и корэш. Скульптуры в бронзе воплотил известный скульптор Салават Щербаков.

«Рельефы на фронтонах – это диалог поколений. Опытный борец передаёт мастерство молодому. Бросков ещё нет, но напряжение и тактика схватки уже считываются.
У парадного входа справа – Геракл-наставник в античном стиле, слева – современный боец. Так авторы показали незримую связь поколений – опыт, мудрость веков встречаются с молодостью. Эти две статуи придают дворцу величественность и подчеркивают масштаб здания.
Каждый приём – не выдумка. За ними стоят консультации с олимпийскими чемпионами и мастерами спорта. Михаилом Мамиашвили, Евгением Глориозовым, Андреем Цюпаченко, Владимиром Иваницким. Они помогли сделать скульптуры живыми. Кстати, в одном из борцов можно узнать Михаила Мамиашвили», – пояснили в администрации Главы РБ. 

Напомним, уфимский Дворец борьбы распахнул свои двери в 2024 году. Торжественное открытие состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана. 

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