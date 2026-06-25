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13:31 (UTC+5), 25 Июня 2026

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» сделал предложение своей девушке

Фото: Вера Фурсова | соцсети
Инсаф Хужабирганов

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Егор Сучков сделал предложение своей девушке. Романтичное событие состоялось во время отдыха молодой пары в Париже. Об этом поделилась девушка хоккеиста Вера Фурсова в своих соцсетях.

Хоккеист попросил руку и сердце своей возлюбленной по всем канонам романтики — на фоне Эйфелевой башни. 

«Один из самых лучших дней в нашей жизни. Лучше момента невозможно было представить», — написала Вера.

Читайте также в материале «Башинформа» — «Уфимская ракета: как Егор Сучков разгоняет атаку "Салавата Юлаева"».

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