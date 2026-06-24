Память экс-игрока «Салавата Юлаева» Амирова почтили в финале плей-офф АХЛ

Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов почтил память экс-игрока «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в финале плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). «Торонто» обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф и стал победителем Кубка Колдера.

На чемпионской фотографии Артур Ахтямов держит в руках джерси Амирова.

Родион Амиров выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада). 14 октября 2022 года в Торонто перед матчем НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтоном» Родиона Амирова представили как члена команды «Торонто».

Напомним, Родион Амиров ушел из жизни в 2023 году в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.