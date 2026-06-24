Капитан «Салавата Юлаева» спас рыбаков, застрявших на лодке

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин во время отдыха в Казани спас рыбаков, застрявших на повреждённой лодке на реке. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского клуба.

Как сообщил Григорий Панин в своем телеграм-канале, рыбаки застряли на середине реки, где кроме леса ничего не было.

«Дотащили ребят, буксируя на прицепе 40 минут. Чуть у самих бензин не кончился. Всё обошлось, парни добрались! За бензин хотели мне заплатить, я отказался», — поделился хоккеист.

Ранее хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» спас водителя из снежного плена.