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07:13 (UTC+5), 24 Июня 2026

Как форум «Россия – спортивная держава» изменил спортивную жизнь Башкирии

Фото: Никита Майоров | пресс-служба минспорта Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Два года назад в Уфе впервые прошел Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов рассказал, как это историческое событие изменило спортивную жизнь республики и как развиваются спортивные объекты, открытые в рамках форума.

По инициативе Главы республики Радия Хабирова были построены три крупнейших спортивных объекта: Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс сооружений для гребного слалома.

«Для нас крайне важно было оставить после форума то, что будет работать на людей долгие годы. И сегодня мы видим результат этой работы. Сегодня здесь тренируются тысячи детей и взрослых, проходят всероссийские и международные соревнования, тренировочные сборы у сборных команд России. Башкортостан принимает крупнейшие турниры по борьбе, фехтованию, гребному слалому и другим видам спорта, а наши ребята получают возможность расти и добиваться высоких результатов, не выезжая за пределы родной республики», — рассказал Хабибов.

Начиная с конца июля спортивные объекты будут вновь задействованы уже на главных соревнованиях страны — Спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов. По словам вице-премьера, это является лучшей оценкой той работы, которую провела республика. Наследие форума продолжает жить, развиваться и приносить пользу людям.

Ранее «Башинформ» рассказал, чем заняться во Дворце борьбы Уфы.

Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Никита Майоров пресс-служба минспорта Башкирии
Фото: Никита Майоров | пресс-служба минспорта Башкирии
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