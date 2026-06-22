Баскетболист Егор Бестужев продлил контракт с уфимским «Динамо»

Егор Бестужев продолжит выступать за «Динамо» (Уфа) в сезоне 2026-2027 ФОНБЕТ Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Таким образом, в составе уфимского клуба будут играть сразу два воспитанника республиканской школы баскетбола. Ранее клуб объявил о подписании контракта с уроженцем Учалов Романом Загретдиновым.

За плечами Егора Бестужева большой путь в профессиональном баскетболе: выступления в Единой лиге ВТБ, вызовы в молодёжную сборную России и сезоны в сильнейших клубах Суперлиги. Башкирским болельщикам он хорошо знаком ещё по игре за «Уфимец», цвета которого защищал с 2020 по 2022 год.

Летом 2025 года Бестужев вернулся в Уфу и продолжил карьеру уже в составе «Динамо». В сезоне 2025/26 атакующий защитник принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 9,5 очка и делая 2,5 подбора за 21 минуту игрового времени.

«Меня искренне радует, как развивается баскетбол в нашей республике. Спорт, здоровый образ жизни и культура поддержки на трибунах становятся по-настоящему популярными. Выступать дома на таком высоком уровне — большая гордость и удовольствие», — подмечает Егор.

По информации пресс-службы БК «Динамо», в Уфе полным составом команда соберется уже в августе. После обязательного медицинского осмотра игроки приступят к интенсивным тренировочным сборам для подготовки к новому сезону.