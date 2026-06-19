Жители Башкирии могут участвовать в конкурсе от Роскосмоса и Минспорта РФ

С 15 июня по 12 июля любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса. Конкурс приурочен к старту рекламной кампании «Глаза боятся – руки делают» государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.

Цель кампании – мотивировать россиян регулярно заниматься спортом. Видео в формате музыкального клипа транслируется на федеральных телеканалах и в сети, а аудиотрек, написанный специально для кампании, размещен в социальных сетях.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, а самым спортивным конкурсантам предлагается выполнить задания, которые проходят кандидаты при реальном отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.

Чтобы принять участие, необходимо загрузить на свою страницу в ВК вертикальное видео с выполнением одного из упражнений из перечня нормативов космонавтов: бег, подтягивания, угол в упоре, прыжок в длину с места, наклон вперед, плавание или любой другой двигательной активностью под аудиотрек «Глаза боятся – руки делают» с хештегом #спортпростокосмос.

Главный приз для победителя в возрасте от 14 до 18 лет – посещение Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, а для совершеннолетнего победителя – тренировка с космонавтами. Финалисты конкурса получат призы от Роскосмоса и подарки от минспорта.

Напомним, на сегодняшний день в Башкирии систематически занимаются физической культурой и спортом более 2,4 млн человек, что составляет 64,2%.

«По количеству введенных в эксплуатацию спортивных объектов Башкортостан занимает 3 место по стране. Согласно отчетным данным, в республике функционирует более 13,5 тысячи спортивных сооружений. В прошлом году ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд» в городе Благовещенске, долгожданные бассейны в Федоровском и Куюргазинском районах. Завершили реконструкцию стадиона «Спартак» в Мелеузе. И эта работа обязательно будет продолжена», – прокомментировал заместитель премьер-министра правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов.