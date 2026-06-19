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07:41 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Москве почтят память экс-игрока уфимского «Салавата Юлаева»

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Матч памяти экс-игрока уфимского «Салавата Юлаева» Артема Федорова состоится 4 июля в Москве.

Как сообщает издание AllHockey.Ru, в памятном матче примут участие бывшие одноклубники хоккеиста, обладатели Кубка Гагарина, игроки НХЛ. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представит нападающий Вадим Шипачев. 

Напомним, 32-летний нападающий Артем Федоров ушел из жизни в феврале этого года. Причиной смерти молодого спортсмена стал рассеянный склероз. 

Артём Фёдоров является воспитанником хоккейной школы «Кристалл». С юных лет был талантливым хоккеистом. Уже в 2015 году в составе молодежной сборной команды страны завоевал золото на зимней Универсиаде.

Нападающий выступал за уфимский клуб в 2017-2018 годах. К сожалению, не отметившись ни одной шайбой, Фёдоров по обмену перешёл в московский «Спартак», где показал хорошие результаты. Самым успешным для хоккеиста стал сезон 2019/20, когда он в 58 матчах набрал 41 очко (18+23) в составе столичной команды. С 2023 года не выходил на лёд, но заявления о завершении карьеры со стороны Фёдорова не было.

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