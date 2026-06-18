Баскетболист уфимского «Динамо» сделал предложение своей девушке

Баскетболист уфимского «Динамо» Юрий Умрихин устроил для своей девушки необычное предложение руки и сердца. Эту информацию сообщили в социальных сетях клуба.

Девушку баскетболиста зовут Анна, она профессиональный фотограф. Романтичное событие произошло в Москве перед съемкой, к которой Анна готовилась.

«Я еще за полтора месяца распланировал все, нашел девушку, которая по моей просьбе записалась к ней на съемку. Выбрал отель и номер, в котором буду делать предложение. Аня, конечно, не догадывалась ни о чем, так как все мысли были о работе. Вышло для нее всё максимально неожиданно, она приехала на съемку, зашла в номер, украшенный цветами и свечами. После того как она прочла мою записку, я зашел и сделал предложение», — рассказал «Башинформу» баскетболист.

Разыгрывающий Юрий Умрихин пополнил состав уфимского «Динамо» в январе этого года. Он является чемпионом Единой лиги, имеет опыт выступлений за юношеские и молодёжные сборные России. Участвовал в чемпионатах Европы U-18 и U-20.