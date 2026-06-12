В Уфе на турнире по корэш в День города разыграли квадроцикл

В День России и День города на площади имени Ленина в Уфе прошёл традиционный открытый турнир по национальной борьбе корэш на Кубок администрации Уфы. Участниками соревнований стали 103 сильнейших борца — победители и призёры первенств и чемпионатов разного уровня.
Исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов поздравил участников соревнований с праздниками и пожелал им удачи на ковре.
За призы боролись юноши и мужчины в четырёх весовых категориях. Поединки проходили в течение всего дня.
По итогам схваток абсолютным чемпионом стал Айнур Сыртаев из Туймазинского района. Ему вручили главный приз — квадроцикл.
«Уже не первый раз участвую в этом турнире. Хочу отметить отличную организацию соревнований, всё прошло на высшем уровне. Среди участников много спортсменов из соседних регионов и республик», — поделился впечатлениями Айнур Сыртаев.
Победителей и призёров во всех весовых категориях наградили кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
Ранее Диана Махмутова из Бурзянского района завоевала золотую медаль на первенстве Европы по грэпплингу, которое прошло в Ереване.
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