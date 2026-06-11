Россию лишили членства в ФИДЕ

Международная шахматная федерация приняла решение о приостановке членства Федерации шахмат России. Сообщение опубликовано сайте ФИДЕ.
«Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (САС) в отношении Российской шахматной федерации. Рассмотрев представленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении САС, не были выполнены в установленные сроки. Соответственно, в соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена», — сообщила организация.
Вместе с тем, принятое решение касается федераций-членов и не ограничивает участие отдельных игроков в соответствии с действующими правилами и решениями ФИДЕ.
«Совет ФИДЕ по-прежнему привержен принципам надлежащего управления, соблюдению решений компетентных судебных органов и защите интересов мирового шахматного сообщества. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет ФИДЕ также принял решение вынести вопрос об утверждении санкции в соответствии с решением CAS и решением настоящего Совета на голосование следующей Генеральной Ассамблеи ФИДЕ», — уточнили в организации.
Ранее чемпион мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин представил проект строительства в Уфе Дома шахмат. Подробнее об этом в этой публикации ИА «Башинформ».
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