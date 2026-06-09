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09:39 (UTC+5), 09 Июня 2026

Игроки «Салавата Юлаева» Алалыкин и Сучков защитили дипломы

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Игроки уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Данил Алалыкин и Егор Сучков успешно защитили выпускные работы. Как выяснило ИА «Башинформ», темы их дипломов связаны с подготовкой юных хоккеистов.

Данил Алалыкин признался, что ему интересна работа с детьми, хотя сейчас все силы отдаёт профессиональной карьере. По словам нападающего, ему было непросто совмещать учёбу и тренировки. Однако высшее образование является важной частью в любой сфере, в любой профессии.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

«Пришлось приложить много усилий. Хочу выразить большую благодарность нашим преподавателям, они очень поддерживали нас всё время, и во многом благодаря им нам удалось дойти до защиты диплома», — сказал Данил Алалыкин.

Егор Сучков также подчеркнул, что хоккей останется с ним навсегда, а полученное образование поможет грамотно передавать опыт подрастающему поколению.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

«Хоккей — это не только моя жизнь сейчас, но и то, что останется со мной навсегда. Я до сих пор учусь у опытных игроков, впитываю их мудрость. И если получается поработать с детьми, вижу в их глазах тот же азарт, что был у меня в юности. Учёба в университете дала мне инструменты, чтобы грамотно передавать этот опыт. Возможно, однажды я стану тренером — и буду вдохновлять новое поколение хоккеистов так же, как когда-то вдохновляли меня», — отметил Егор Сучков.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Оба спортсмена совмещали интенсивные тренировки и игры с учёбой, что потребовало серьёзной самоотдачи. Теперь в их активе не только спортивные достижения, но и дипломы о высшем образовании.

Ранее ИА «Башинформ» сообщил о том, что состав ХК «Салават Юлаев» пополнит форвард Вадим Шипачёв.

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