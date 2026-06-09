Игроки «Салавата Юлаева» Алалыкин и Сучков защитили дипломы

«Пришлось приложить много усилий. Хочу выразить большую благодарность нашим преподавателям, они очень поддерживали нас всё время, и во многом благодаря им нам удалось дойти до защиты диплома», — сказал Данил Алалыкин.

Егор Сучков также подчеркнул, что хоккей останется с ним навсегда, а полученное образование поможет грамотно передавать опыт подрастающему поколению.