Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» покинул свой пост

Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» спустя две недели после назначения. Как сообщает портал «Нижегородская правда» со ссылкой на публикацию пресс-службы команды в ТАСС, отставка обусловлена семейными обстоятельствами специалиста. Сергей Юран обратился к руководству клуба с просьбой освободить его от обязанностей. Главным тренером хабаровского клуба стал Михаил Семёнов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что руководство футбольного клуба «Уфа» намерено подать апелляцию на решение КДК РФС о присуждении технического поражения в матче со «СКА-Хабаровском». В начале мая команда не смогла вылететь на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА.