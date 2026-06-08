«Факел-Газпром» вернул себе титул и стал 12-кратным чемпионом России

Финальное противостояние, которое принимала Казань, завершилось со счетом 3:1 в пользу теннисистов из Оренбурга. Им удалось проявить характер и победить теперь уже бывших действующих чемпионов страны из Екатеринбурга, несмотря на неудачный старт. В дебютном матче серии Ан Чжэхён всухую проиграл Томиславу Пуцару со счетом 0:3. Однако три последующие одиночные встречи остались за представителями «Факел-Газпрома». Сначала Максим Гребнев в упорной борьбе вырвал победу у Никиты Артеменко (3:2), затем Денис Ивонин оказался сильнее Кирилла Скачкова (3:1), а победную точку в матче поставил Ан Чжэхён, который реабилитировался за поражение на старте и обыграл Никиту Артеменко со счетом 3:1.

В апреле «Башинформ» рассказывал, как братья-колясочники из Уфы Виктор и Михей Сидоровы стали победителями международного турнира по теннису на колясках.