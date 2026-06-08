Анастасия Никитина из Башкирии вошла в состав национальной сборной России

Самбистка Анастасия Никитина из Стерлитамака победила на всероссийском турнире, который проходил в Уфе, и вошла в состав национальной сборной России. О победе спортсменки сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.
Анастасия Никитина одержала победу над соперницей из Москвы в весовой категории до 65 кг.
Турнир в столице Башкирии проходил во Дворце борьбы. В нём приняли участие более 800 спортсменов из 74 регионов страны.
Тренирует Никитину Юрий Зубков. Анастасия выступает с юных лет. Как ранее сообщало ИА «Башинформ», в 2024 году девушка завоевала золотую медаль на турнире спортсменов в возрастной категории до 13 лет в Березниках. После победы Анастасия Никитина вошла в состав сборной ПФО.
«К слову, самбо — один из популярных видов спорта в Башкортостане. На сегодняшний день им занимаются более 6400 человек. За последние 8 лет башкирская школа самбо подготовила 462 кандидата в мастера спорта России, 15 мастеров спорта России и 3 мастера спорта России международного класса. И эта работа обязательно будет продолжена», — отметил Руслан Хабибов.
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