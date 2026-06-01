В Башкирии рассказали о готовности к Спартакиаде народов России

В Уфе в августе и сентябре 2026 года пройдет II Всероссийская спартакиада народов России, которая станет главным национальным отборочным этапом для комплектования сборных команд России к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

– Из 43 видов спорта, представленных на Спартакиаде, мы готовимся принять у себя 6: по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велосипедному спорту (шоссе), плаванию (открытая вода) и триатлону, – сообщил на совещании в правительстве вице-премьер – министр спорта республики Руслан Хабибов.

Соревнования пройдут в Центре фехтования Башкортостана, Дворце борьбы, комплексе сооружений для гребного слалома и других объектах. Озеро Теплое в Уфе станет основной площадкой для проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Руслан Хабибов сказал, что Башкортостан представят 120 спортсменов в 33 видах спорта. Команда рассчитывает превзойти прошлогодний результат (9 медалей) и улучшить медальный счет.

В числе главных претендентов на награды — представители различных видов спорта: Илья Кандалин, Адлан Амриев — в спортивной борьбе, Азалия Аминева, Денис Габдрафиков — в боксе, Алсу Миназова — в гребном слаломе, Егор Баранников, Аделина Бикбулатова, Искандер Булатов — в фехтовании, Карен Галстян — в дзюдо, Матвей Потапов — в пулевой стрельбе и другие.

«Мы продолжаем системную работу по подготовке к проведению соревнований. Все задачи выполняются согласно утвержденному плану. Жителей республики и города Уфы приглашаем стать зрителями и поддержать спортсменов», — подытожил министр.