В Уфе могут провести международный волейбольный турнир

В Уфе может пройти крупный международный турнир по волейболу среди сборных России, Кубы, Ирана и Республики Беларусь. Об этом шла речь на встрече вице-премьера правительства Башкирии — министра спорта Руслана Хабибова с заместителем генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаилом Подлозным и советником президента ВФВ Павлом Гидуляном.
Ожидается, что турнир состоится в августе этого года во Дворце борьбы.
«Башкортостан обладает развитой спортивной инфраструктурой и значительным опытом проведения крупных международных соревнований, включая этапы Лиги Наций в 2018 и 2019 годах. И проведение нового международного турнира, безусловно, в очередной раз достойно представит наш регион и нашу страну на международной арене», — отметил Руслан Хабибов.
Ранее уфимский ВК «Динамо-Урал» назначил нового главного тренера Андрея Толочко.
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