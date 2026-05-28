Матвей Тычинкин из Башкирии завоевал «золото» в прыжках в высоту в Сочи

Матвей Тычинкин из Бирска завоевал золотую медаль в прыжках в высоту. О победе спортсмена сообщили в администрации Бирского района.

Тычинкин принял участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Сочи». Атлет преодолел 2,27 метра. В текущем сезоне данный результат является четвёртым в мире и вторым в Европе. Прыгуна тренирует специалист спортшколы «Юность» Николай Ковальский.

Ранее Диана Махмутова из Бурзянского района завоевала золотую медаль на первенстве Европы по грэпплингу.