Уфимец Эрнест Шарафутдинов взял бронзу чемпионата Европы

Уфимец Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по карате. Поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг держал в напряжении до самых последних секунд, сообщает минспорт Башкирии.

В упорной и красивой борьбе Эрнест одержал победу над спортсменом из Бельгии со счётом 14:10 и поднялся на пьедестал чемпионата Европы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Эрнест Шарафутдинов из Уфы вошел в десятку лучших каратистов мира.