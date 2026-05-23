Потерявший кисти обеих рук мальчик из Башкирии стал призером первенства РФ

Потерявший кисти обеих рук Ильназ Давлетов из Туймазинского района вновь завоевал медали на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА. Соревнования прошли в Чебоксарах, сообщил глава Туймазинского района Булат Мусин.

14-летний Ильназ стал вторым в беге на 100 метров и 200 метров, также занял третье место на дистанции 800 метров. Спринт и средняя дистанция требуют совершенно разной подготовки, но юный спортсмен справился блестяще, отметил Булат Мусин.

Напомним, трагический инцидент с Ильназом Давлетовым произошел в деревне Балтай Туймазинского района 7 июля 2021 года. Дети играли в футбол. В какой-то момент мяч попал в трансформаторный щит. Ребенок полез его доставать и получил сильнейший электроожог рук. Конечности ребенка сгорели, спасти их не удалось. Школьнику пришлось через многое пройти, сложнейшие операции, адаптация… Но мальчик все выдержал, его поддержала дружная семья, а также неравнодушные люди.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как изменилась жизнь оставшегося без рук Ильназа Давлетова из Башкирии за два года после трагедии.