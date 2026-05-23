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18:05 (UTC+5), 23 Мая 2026

Потерявший кисти обеих рук мальчик из Башкирии стал призером первенства РФ

Фото: Булат Мусин | администрация Туймазинского района
Инсаф Хужабирганов

Потерявший кисти обеих рук Ильназ Давлетов из Туймазинского района вновь завоевал медали на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА. Соревнования прошли в Чебоксарах, сообщил глава Туймазинского района Булат Мусин.

14-летний Ильназ стал вторым в беге на 100 метров и 200 метров, также занял третье место на дистанции 800 метров. Спринт и средняя дистанция требуют совершенно разной подготовки, но юный спортсмен справился блестяще, отметил Булат Мусин. 

Напомним, трагический инцидент с Ильназом Давлетовым произошел в деревне Балтай Туймазинского района 7 июля 2021 года. Дети играли в футбол. В какой-то момент мяч попал в трансформаторный щит. Ребенок полез его доставать и получил сильнейший электроожог рук. Конечности ребенка сгорели, спасти их не удалось. Школьнику пришлось через многое пройти, сложнейшие операции, адаптация… Но мальчик все выдержал, его поддержала дружная семья, а также неравнодушные люди.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как изменилась жизнь оставшегося без рук Ильназа Давлетова из Башкирии за два года после трагедии.

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