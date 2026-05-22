Ярославский «Локомотив» второй год подряд победил в Кубке Гагарина

Шестой матч, прошедший в Казани, завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». В результате счет в серии до четырех побед стал 4-2.
Уже в первом периоде 19-летний форвард Егор Сурин двумя голами сделал серьезную заявку на победу. А в заключительном отрезке Максим Шалунов воспользовался ошибкой казанцев и забросил третью шайбу. В концовке «Ак Барс» искупил свои ошибки, отыграв две шайбы за 5 минут. До конца игры сохранялась интрига. Но казанцам не хватило времени отыграть третью шайбу. Этим матчем завершился сезон в Континентальной хоккейной лиге.
На пути ко второму чемпионству «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев». Серия в четвертьфинале завершилась со счетом 4-0.
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