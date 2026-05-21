Уфимский БК «Динамо» подал заявку на вступление в Единую молодёжную лигу

Уфимское баскетбольное «Динамо» готовится к вступлению в Единую молодежную лигу. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе клуба, в эти дни в Уфе состоится просмотр кандидатов на международный турнир.
Тренер системы «Динамо» Борис Соколовский отметил, одна из задач молодежного состава — подготовка ближайшего резерва для основной команды.
«Постараемся нарастить местных воспитанников. Мы создаем условия, при которых каждый перспективный игрок из Башкортостана сможет заявить о себе в большом баскетболе», — говорит прославленный тренер.
Единая молодёжная лига — международный баскетбольный турнир. Он был создан в 2013 году под эгидой Единой лиги ВТБ. В сезоне 2025/26 в нём приняли участие 14 команд, которые сыграли в 4 круга. Возраст игроков, выступающих в молодёжной лиге, к началу сезона 2026/27 не должен быть менее 15 лет и не старше 19 лет.
«Единая молодёжная лига ВТБ откроет для нашего клуба доступ к новому профессиональному уровню. В борьбе с лучшими молодёжными командами страны мы сможем по‑настоящему оценить свои силы и понять, какие шаги нужно сделать для дальнейшего роста», — отметил генеральный директор БК «Динамо» Сергей Медведев.
Напомним, сегодня в структуре уфимского «Динамо» числятся 4 команды: «Динамо» (участник чемпионата России – в Суперлиге), «Динамо-2» (участник чемпионата России – в Высшей лиге), «Уфимец» (участник Ассоциации студенческого баскетбола), «Динамо-юниор» (участник детско-юношеской баскетбольной лиги).
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