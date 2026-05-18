Боксеры из Башкирии стали победителями чемпионата ПФО

В соревнованиях принимали участие 88 спортсменов из 13 регионов округа. Помимо медалей и почетных титулов, финалисты и победители завоевали путевки на главные старты страны — чемпионат России в Саранске и Всероссийскую спартакиаду.
Чемпионами ПФО стали сразу 6 башкирских боксеров — Артур Мухтаров, Хожиакбар Мамаюсупов, Данил Дамбаев, Иван Тихонов, Ильдар Акбаров, Бекхан Исраилов. Серебряные медали завоевали Нурмухамед Бектемиров, Ильдар Давлетбаев, Богдан Петров, Артем Фатыхов.
Бронзовыми призерами стали Саид Нальгиев, Ильнар Айдуллин, Илья Игнатьев, Роман Хасанов, Чингиз Халфин, Иван Орлов, Юлай Салимгареев, Азамат Хасанов. В общем зачете команда Башкирии заняла первое место.
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