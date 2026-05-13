Растет смена: форвард уфимского «Толпара» стал лучшим новичком плей-офф МХЛ

У уфимского «Салавата Юлаева» растет хорошая смена. Форвард молодежной хоккейной команды «Толпар» Артем Макаркин признан лучшим новичком первого раунда плей-офф МХЛ.

Макаркин в четырех матчах плей-офф набрал 3 очка (1+2) и вошел в топ-4 лучших игрока 1/8 финала Кубка Харламова. Юный хоккеист назвал свой результат прорывом, однако, по его словам, он уже не имеет значения, ведь команда не смогла пробиться в следующий раунд.

«Ближе к концовке получилось добавить, появилась уверенность в своих действиях, в принятии решений — можно сказать, что это был такой небольшой прорыв. Но при этом нельзя забывать, что команда не достигла того результата, на который рассчитывала изначально. Поэтому полностью довольным быть нельзя. Всегда остаются моменты, которые нужно улучшать: где-то быстрее принимать решения, где-то лучше сыграть в обороне, где-то добавить в физике. Это хороший стимул продолжать работать дальше и становиться сильнее», — приводит слова Макаркина пресс-служба «Толпара».

18-летний хоккеист в будущем мечтает сыграть в НХЛ за «Колорадо Эвеланш».

«Самое главное — постоянно развиваться, не останавливаться на достигнутом. А в КХЛ мне очень нравится «Салават Юлаев», их стиль игры мне близок. Он атакующий, зрелищный, и в такой хоккей хочется играть», — поделился Артем.