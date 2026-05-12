Данил Алалыкин продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Данил Алалыкин является воспитанником уфимского клуба. Он — бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2020-2021), победитель первенства ЮХЛ среди юношей 2001 года рождения (2019), а также бронзовый призер первенства России среди юношей 2001 года рождения (2017). Кроме того, Данил Алалыкин является первым забившим гол в КХЛ хоккеистом, который родился в XXI веке.
В минувшем сезоне Алалыкин провёл 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 20 (6+14) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в семи играх плей-офф.
Ранее уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с Ильданом Газимовым.
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