В уфимском Дворце борьбы проходит детский турнир по дзюдо «Северные амуры»

В эти дни в уфимском Дворце борьбы проходят турниры, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы. Среди них — соревнования по дзюдо «Северные амуры», в которых участвуют совсем юные спортсмены.

«Всем спорт! И чудесного настроения», — написал руководитель региона в своих соцсетях, поздравив жителей республики с Днём Победы.

Ранее Радий Хабиров неоднократно подчёркивал важность приобщения детей к занятиям спортом и обращал внимание родителей на возможность бесплатного посещения секций нового Дворца борьбы.