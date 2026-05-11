В уфимском Дворце борьбы проходит детский турнир по дзюдо «Северные амуры»

В эти дни в уфимском Дворце борьбы проходят турниры, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы. Среди них — соревнования по дзюдо «Северные амуры», в которых участвуют совсем юные спортсмены.
«Всем спорт! И чудесного настроения», — написал руководитель региона в своих соцсетях, поздравив жителей республики с Днём Победы.
Ранее Радий Хабиров неоднократно подчёркивал важность приобщения детей к занятиям спортом и обращал внимание родителей на возможность бесплатного посещения секций нового Дворца борьбы.
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