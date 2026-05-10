В Уфе пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по боксу

С 12 по 16 мая Башкирия примет чемпионат Приволжского федерального округа по боксу, сообщил в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Соревнования пройдут в Уфе, в Центре спортивной подготовки по фехтованию. Это важнейший турнир. Фактически это отбор сразу на два главных старта – чемпионат России в Саранске (август) и спартакиаду. К нам приедут все сильнейшие боксёры округа, чтобы побороться за путёвки на эти соревнования. Честь нашего региона защищают 25 спортсменов из разных городов республики в 13 весовых категориях.