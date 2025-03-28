«Достойный соперник»: Виктор Козлов рассказал о разгроме «Сибири» в Уфе

«Сибирь» — достойный соперник, и в следующей игре всё начнётся сначала, заявил главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. Он отметил, что в разгромной победе его команды нет ничего особенного.

— Неважно, с каким счётом мы выиграли — в серии счёт 1:0 в нашу пользу. Главное — это победа. «Сибирь» играла агрессивно и качественно. Мы позволили сопернику создать качественные моменты. Выиграли и забыли, завтра новый матч, — сказал Козлов.

Он также отметил уверенную игру вратаря Александра Самонова.

— Второй гол для нас стал ключевым, а также когда Александр Самонов отразил выход один на один. Я говорил, что он – номер один, сомнений не было, кто начнёт серию, — подчеркнул главный тренер.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в стартовом матче плей-офф. Вторая игра пройдет в Уфе завтра, 29 марта.