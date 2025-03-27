Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил новосибирскую «Сибирь» в первом матче плей-офф. Игра в эти минуты завершилась со счетом 7:0.
С первых минут команды активно обменялись опасными атаками. В середине периода судейская бригада подарила шанс новосибирцам поиграть в большинстве. Но команда, у которой лучшая реализация большинства в сезоне, не смогла отправить ни одну шайбу в створ ворот Александра Самонова. После череды успешных атак уфимцы открыли счет в матче. На 17-й минуте ворота Дениса Костина с синей линии распечатал Алексей Василевский — 1:0.
На 28-й минуте Денис Ефремов остро прострелил на пятак, шайбу в ворота добил Артем Горшков и удвоил преимущество «юлаевцев». В середине второй двадцатиминутки гости получили сразу два штрафа — вратарь Денис Костин был удален за выброс шайбы за пределы площадки, Сергей Коротков — за толчок клюшкой. После этого на 37-й минуте в дальнюю девятку шайбу отправил форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский. Во время меньшинства Сергей Коротков внезапно выскочил из бокса, получив шайбу, пытался провести атаку 1 на 1, но Александр Самонов выиграл эту дуэль. «Юлаевцы» сразу же ответили голом — шайбу под перекладину отправил Шелдон Ремпал — 4:0.
Удаления соперника во втором периоде решили исход матча. В середине третьей двадцатиминутки преимущество уфимцев увеличил Нейтан Тодд — 5:0. Спустя минуту дубль оформил Александр Хмелевский — 6:0. В концовке после ошибки гостей седьмую шайбу в матче забросил Артем Набиев — 7:0.
Второй матч серии плей-офф пройдет в Уфе 29 марта.