Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Спорт
27 Марта , 21:20

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил новосибирскую «Сибирь» в первом матче плей-офф. Игра в эти минуты завершилась со счетом 7:0. 

С первых минут команды активно обменялись опасными атаками. В середине периода судейская бригада подарила шанс новосибирцам поиграть в большинстве. Но команда, у которой лучшая реализация большинства в сезоне, не смогла отправить ни одну шайбу в створ ворот Александра Самонова. После череды успешных атак уфимцы открыли счет в матче. На 17-й минуте ворота Дениса Костина с синей линии распечатал Алексей Василевский — 1:0.

На 28-й минуте Денис Ефремов остро прострелил на пятак, шайбу в ворота добил Артем Горшков и удвоил преимущество «юлаевцев». В середине второй двадцатиминутки гости получили сразу два штрафа — вратарь Денис Костин был удален за выброс шайбы за пределы площадки, Сергей Коротков — за толчок клюшкой. После этого на 37-й минуте в дальнюю девятку шайбу отправил форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский. Во время меньшинства Сергей Коротков внезапно выскочил из бокса, получив шайбу, пытался провести атаку 1 на 1, но Александр Самонов выиграл эту дуэль. «Юлаевцы» сразу же ответили голом — шайбу под перекладину отправил Шелдон Ремпал — 4:0.

Удаления соперника во втором периоде решили исход матча. В середине третьей двадцатиминутки преимущество уфимцев увеличил Нейтан Тодд — 5:0. Спустя минуту дубль оформил Александр Хмелевский — 6:0. В концовке после ошибки гостей седьмую шайбу в матче забросил Артем Набиев — 7:0.

Второй матч серии плей-офф пройдет в Уфе 29 марта. 

Автор:Инсаф Хужабирганов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru