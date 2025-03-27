Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф

На 28-й минуте Денис Ефремов остро прострелил на пятак, шайбу в ворота добил Артем Горшков и удвоил преимущество «юлаевцев». В середине второй двадцатиминутки гости получили сразу два штрафа — вратарь Денис Костин был удален за выброс шайбы за пределы площадки, Сергей Коротков — за толчок клюшкой. После этого на 37-й минуте в дальнюю девятку шайбу отправил форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский. Во время меньшинства Сергей Коротков внезапно выскочил из бокса, получив шайбу, пытался провести атаку 1 на 1, но Александр Самонов выиграл эту дуэль. «Юлаевцы» сразу же ответили голом — шайбу под перекладину отправил Шелдон Ремпал — 4:0.