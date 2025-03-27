Шашисты Башкирии завоевали четыре медали на чемпионате России

Шашисты Башкирии завоевали четыре медали на командном чемпионате России по международным шашкам. Как сообщили в министерстве спорта республики, соревнования прошли в Подмосковье.
Женская сборная республики стала обладательницей двух золотых медалей. В составе команды выступили Айгуль Идрисова, Кристина Осипова и Агата Парахина.
Мужская команда также показала отличные результаты, завоевав золото и серебро. В её составе: Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков, Марсель Шарафутдинов и Владимир Мильшин.
По итогам чемпионата определился состав национальной сборной на командный чемпионат мира. Он пройдет с 1 по 6 мая 2025 года в столице Узбекистана в Ташкенте. Его организует Международная ассоциация шашек, образованная в 2023 году в России с головным офисом в Уфе.
Впервые с 2021 года наша сборная официально выступит на чемпионате мира по международным шашкам. Президиум Федерации шашек России в 2024 году единогласно проголосовал за работу с Международной ассоциацией шашек и прекращение сотрудничества со Всемирной федерацией шашек (ФМЖД).
Ранее «Башинформ» сообщал, что тяжелоатлетка из Башкирии установила четыре рекорда страны.