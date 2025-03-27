Шашисты Башкирии завоевали четыре медали на чемпионате России

Шашисты Башкирии завоевали четыре медали на командном чемпионате России по международным шашкам. Как сообщили в министерстве спорта республики, соревнования прошли в Подмосковье.

Женская сборная республики стала обладательницей двух золотых медалей. В составе команды выступили Айгуль Идрисова, Кристина Осипова и Агата Парахина.

Мужская команда также показала отличные результаты, завоевав золото и серебро. В её составе: Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков, Марсель Шарафутдинов и Владимир Мильшин.