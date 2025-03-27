У хоккейного клуба «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» появилась комната для намаза. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского клуба, молельной комнатой могут воспользоваться все посетители матчей спорткомплекса.

Мусульманам в день необходимо совершить пять намазов – строго в определенное время. Именно поэтому, когда у мусульманина нет возможности посетить мечеть или помолиться дома, необходимы места для уединения, отметили представители команды.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» стартует на первом раунде плей-офф КХЛ серией с «Сибирью». Уфимцы начнут серию на домашнем льду. Первые матчи пройдут 27 и 29 марта на «Уфа-Арене». Ответные – 31 марта и 2 апреля в Новосибирске. Если серия затянется на пять или более игр, команды выявят победителя в дополнительных матчах 4, 6 и 8 апреля.