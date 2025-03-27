Игрок уфимского «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин отметил день рождения, сообщили в пресс-службе команды. Хоккеисту сегодня исполнилось 24 года.

Данил Алалыкин является воспитанником ХК «Салават Юлаев». Он — бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2020-2021), победитель первенства ЮХЛ среди юношей 2001 года рождения (2019), а также бронзовый призер первенства России среди юношей 2001 года рождения (2017).

Кроме того, Данил Алалыкин является первым забившим гол в КХЛ хоккеистом, который родился в XXI веке. Шайбу он забросил в матче против «Торпедо». Тогда «Салават Юлаев» разгромил гостей из Нижнего Новгорода со счетом 5:1.

Напомним, «Салават Юлаев» стартовый матч плей-офф с «Сибирью» проведет сегодня в Уфе.