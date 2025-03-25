Скалолаз из Уфы Данил Хамидуллин стал победителем первенства России в дисциплине «лазание на скорость». Как сообщили в министерстве спорта республики, молодежный старт сезона по скалолазанию прошел в Москве, где приняли участие порядка тысячи человек из 52 регионов России и Республики Беларусь.

Данил в решающем этапе соревнований опередил молодого рекордсмена страны Кирилла Колдомина (Свердловская область) и показал отличный результат — 7,002 секунды. Это позволило ему выполнить норматив мастера спорта России.

Ранее «Башинформ» сообщал, что спортсмены Башкирии завоевали четыре медали на чемпионате РФ по пара-ски.