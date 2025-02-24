Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с Джошуа Ливо

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Джошуа Ливо. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с 31-летним легионером рассчитан на два года.

Зарплата Джошуа Ливо по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 100 миллионов рублей в год.

«Все уже решено — я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года», — сказал Ливо.

В текущем сезоне Джошуа Ливо за уфимский клуб сыграл в 52 матчах, набрав 65 (41+24) очков. Канадский легионер возглавил рейтинг бомбардиров и поставил рекорд КХЛ.