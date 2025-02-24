Новости Башкортостана и Уфы
80.77
0
90.71
0
65.41
+0.88
19+ °C
Облачно
Идеи - в делоСчастье - это вместеЗдоровый выбор
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Спорт
24 Февраля , 14:56

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с Джошуа Ливо

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Джошуа Ливо. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с 31-летним легионером рассчитан на два года.

Зарплата Джошуа Ливо по новому контракту с «Салаватом Юлаевым» составит 100 миллионов рублей в год. 

«Все уже решено — я подписал с «Салаватом» новый контракт на два года», — сказал Ливо.

В текущем сезоне Джошуа Ливо за уфимский клуб сыграл в 52 матчах, набрав 65 (41+24) очков. Канадский легионер возглавил рейтинг бомбардиров и поставил рекорд КХЛ.  

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Инсаф Хужабирганов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru