Спорт
11 Февраля 2025, 20:59

В Уфе представили символическую сборную «Салавата Юлаева» за 20 лет

ИА «Башинформ» архив
Фото: ИА «Башинформ» / архив

Объявлена символическая сборная уфимского «Салавата Юлаева» за 20 лет его существования. «Золотой состав» представил фан-клуб «Green Machine».

«Мы учли вклад игроков в успехи клуба, их статистику, влияние на важные матчи и общее наследие, оставленное в истории «Салавата Юлаева». В итоге получилась команда, которая олицетворяет собой величайшие моменты клуба за последние 20 лет. В состав не включены игроки, которые играли в «Салавате» недолго или не показали себя у нас в полной мере», — рассказали болельщики.

Вратари

  • Юха Метсола (2018–2022) – культовый кипер, рекордсмен клуба по играм среди вратарей.
  • Александр Еременко (2007–2011) – герой чемпионских сезонов 2008 и 2011, надёжный в плей-офф.
  • Эрик Эрсберг (2010–2013) – чемпион Кубка Гагарина 2011, один из ключевых вратарей в победном сезоне.

1-я пятёрка

  • Александр Радулов (2008–2012) – лидер чемпионского состава 2011, лучший бомбардир плей-офф.
  • Линус Умарк (2015–2020) – лучший ассистент в истории клуба, связка с Хартикайненом.
  • Теему Хартикайнен (2013–2022) – рекордсмен клуба по голам и очкам среди легионеров.
  • Кирилл Кольцов (2007–2015) – лучший атакующий защитник клуба, лидер обороны.
  • Виталий Прошкин (2007–2013) – капитан, двукратный чемпион России, надёжный защитник.

2-я пятёрка

  • Йоонас Кемппайнен (2016–2019) – сильнейший центр по вбрасываниям, полезен в обеих зонах.
  • Антти Пильстрём (2009–2013) – быстрый, агрессивный форвард, решал важные моменты.
  • Игорь Григоренко (2010–2016) – один из лучших российских форвардов клуба, стабильно результативен.
  • Андрей Зубарев (2011–2013, 2017–2019) – жёсткий универсальный защитник, полезен в плей-офф.
  • Мирослав Блатяк (2008–2013) – чемпион 2011, стабильный и надёжный защитник.

3-я пятёрка

  • Алексей Терещенко (2011–2016) – чемпион, умный центр, мастер голевых передач.
  • Патрик Торесен (2009–2011, 2012–2014) – один из лучших легионеров КХЛ, важен в чемпионском сезоне.
  • Александр Свитов (2013–2018) – капитан команды, жёсткий центр, стабилен в нижних звеньях.
  • Андрей Кутейкин (2004–2013) – надёжный защитник, обладатель мощного броска, внёс вклад в чемпионский сезон 2011 года.
  • Филип Ларсен (2017–2022) – ведущий защитник, известный своей результативностью и надежностью в обороне.

4-я пятёрка

  • Виктор Козлов (2009–2013) – опытный центр, ключевой игрок чемпионского сезона 2011.
  • Владимир Антипов (2006–2011) – капитан команды, важнейший игрок чемпионского сезона 2008.
  • Джошуа Ливо (2023–н.в.) – современный снайпер, показывающий высокий уровень игры.
  • Сами Лепистё (2014–2017) – лучший иностранный защитник клуба, мастер игры в большинстве.
  • Денис Куляш (2015–2018) – защитник с мощным броском, внёс вклад в атакующий потенциал команды.

Тренерский штаб

  • Сергей Михайлович Михалёв (2005–2009, 2011) – легендарный тренер, под его руководством «Салават Юлаев» впервые стал чемпионом России в 2008 году и заложил фундамент будущих успехов клуба.
  • Вячеслав Аркадьевич Быков (2009–2011) – главный тренер чемпионского состава 2011 года, вывел команду на новый уровень в КХЛ.
  • Игорь Владимирович Захаркин (2009–2011, 2015–2017) – помощник Быкова, сыгравший ключевую роль в завоевании Кубка Гагарина, позже возглавил команду.

Напомним, сегодня уфимский «Салават Юлаев» сыграет против «Куньлунь Ред Стар». Матч стартует в 21.30 по уфимскому времени (6+). 

Автор: Инсаф Хужабирганов
