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1 Октября , 21:35

«Салават Юлаев» драматично проиграл дома «Куньлунь Ред Стар»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась с разгромным счётом не в пользу хозяев льда (2:5).

«Юлаевцы» на раскатку перед игрой вышли в форме, посвящённой детям с ДЦП. Малыши сами разрисовали джерси уфимских хоккеистов с пожеланиями победы спортсменам. Джерси с доброшрифтом позже будет распродано, все вырученные средства пойдут на лечение детей с ДЦП. 

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Трогательным моментом в начале игры стало символическое вбрасывание в исполнении юного болельщика «Салавата Юлаева» Данила.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Видео:telegram-канал ХК «Салават Юлаев»

Счёт в матче открылся лишь во втором периоде игры. Шайбы в ворота «красных драконов» забросили Данил Алалыкин (24-я минута, 1:0) и Джош Ливо (37-я минута, 2:0).

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В заключительном отрезке «Куньлунь Ред Стар» переломил исход встречи. Сначала счёт размочил Тайлер Граовац (48-я минута, 1:2). Он же затем сравнял цифры на табло (51-я минута, 2:2).

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Счёт начал стремительно меняться к концу игры: ворота уфимцев взяли Люк Локхарт (54-я минута, 3:2), Дэнни О’Реган (55-я минута, 4:2). 

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфимского голкипера Александра Самонова в воротах сменил Семён Вязовой. В конце игры главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. В результате Хадсон Элинюк (60-я минута, 5:2) забил в пустые ворота.

Победа в столице Башкирии досталась команде из Пекина.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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