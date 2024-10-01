«Салават Юлаев» драматично проиграл дома «Куньлунь Ред Стар»

Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась с разгромным счётом не в пользу хозяев льда (2:5).

«Юлаевцы» на раскатку перед игрой вышли в форме, посвящённой детям с ДЦП. Малыши сами разрисовали джерси уфимских хоккеистов с пожеланиями победы спортсменам. Джерси с доброшрифтом позже будет распродано, все вырученные средства пойдут на лечение детей с ДЦП.