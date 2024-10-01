«Салават Юлаев» драматично проиграл дома «Куньлунь Ред Стар»

Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась с разгромным счётом не в пользу хозяев льда (2:5).
«Юлаевцы» на раскатку перед игрой вышли в форме, посвящённой детям с ДЦП. Малыши сами разрисовали джерси уфимских хоккеистов с пожеланиями победы спортсменам. Джерси с доброшрифтом позже будет распродано, все вырученные средства пойдут на лечение детей с ДЦП.
Трогательным моментом в начале игры стало символическое вбрасывание в исполнении юного болельщика «Салавата Юлаева» Данила.
Счёт в матче открылся лишь во втором периоде игры. Шайбы в ворота «красных драконов» забросили Данил Алалыкин (24-я минута, 1:0) и Джош Ливо (37-я минута, 2:0).
В заключительном отрезке «Куньлунь Ред Стар» переломил исход встречи. Сначала счёт размочил Тайлер Граовац (48-я минута, 1:2). Он же затем сравнял цифры на табло (51-я минута, 2:2).
Счёт начал стремительно меняться к концу игры: ворота уфимцев взяли Люк Локхарт (54-я минута, 3:2), Дэнни О’Реган (55-я минута, 4:2).
Уфимского голкипера Александра Самонова в воротах сменил Семён Вязовой. В конце игры главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. В результате Хадсон Элинюк (60-я минута, 5:2) забил в пустые ворота.
Победа в столице Башкирии досталась команде из Пекина.