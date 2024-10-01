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1 Октября , 12:00

Канал гребного слалома в Уфе будет уникальным спортобъектом в мире

telegram-канал и. о. премьер-министра РБ Андрея Назарова
Фото:telegram-канал и. о. премьер-министра РБ Андрея Назарова

Комплекс гребного слалома в Уфе, несмотря на то, что это второй специализированный спортивный объект в России, а в мире их 23, является уникальным сооружением. Такое мнение высказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова
Фото:telegram-канал и. о. премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова

«Уникальность нашего канала в том, что, во-первых, это естественный канал, где из-за перепада высот мы можем на постоянной основе подавать воду из озера Тёплого, что позволит сделать подготовку спортсменов круглогодичной. Во-вторых, все препятствия канала — а их порядка 2200 — сделаны отечественным производителем. Длина канала 260 метров, это стандарт для международных и российских соревнований», — написал Андрей Назаров в своём telegram-канале.

Напомним, в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который столица Башкирии примет с 17 по 19 октября, в комплексе гребного слалома пройдут первые международные соревнования.

Добавим, протяжённость канала гребного слалома составляет 250 метров, его глубина — 1,75 метра. Комплекс будет работать круглогодично. К гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.

Напомним, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.

«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — сказал Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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