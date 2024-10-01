Канал гребного слалома в Уфе будет уникальным спортобъектом в мире

Напомним, в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который столица Башкирии примет с 17 по 19 октября, в комплексе гребного слалома пройдут первые международные соревнования.

Добавим, протяжённость канала гребного слалома составляет 250 метров, его глубина — 1,75 метра. Комплекс будет работать круглогодично. К гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.

Напомним, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта отметил, что республика уделяет большое внимание на спортивную инфраструктуру.

«Мы делаем большие вливания в инфраструктуру — строим новые спортивные сооружения и объекты. Важно подумать о том, чтобы они эффективно работали. И любой ребёнок мог бы заниматься дисциплиной, которая ему интересна, — отметил Радий Хабиров. — Это нетривиальная задача, которую мы должны решить».

Тогда же руководитель региона поручил представить предложения по модернизации спортивных объектов в муниципалитетах в рамках Стратегии развития Башкортостана до 2030 года.

«Мы уделяем большое внимание развитию спорта в районах республики. Это очень важно. Именно там рождаются наши великие атлеты», — сказал Радий Хабиров.