Комплекс гребного слалома в Уфе готов на 98%

В Уфе близится к завершению строительство комплекса гребного слалома в микрорайоне Инорс. Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография», сообщает минстрой РБ.

Строительная готовность объекта – 98%. Заказчик – Управление капитального строительства РБ.

Канал объединяет озеро Теплое и реку Уфа, его протяженность составляет 250 метров, глубина – 1,75 метра. Комплекс будет круглогодичным. Канал станет вторым объектом подобного уровня в России.

Также к гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.

Благодаря открывающемуся шлюзу, откуда поступает вода из озера, на гребном канале создается эффект бурлящей воды для имитации горной реки.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе заключен контракт на достройку комплекса гребного слалома.