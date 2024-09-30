Спортсмены из Башкирии готовятся к шоу «Суперниндзя»

Жители Башкирии продолжат покорять вершины на международном спортивно-развлекательном шоу СТС «Суперниндзя». Дистанции готовятся пройти строитель Владимир Старцев, 16-летний школьник Шамиль Илимбетов и помощник бурильщика Владислав Яковлев.

Владимир Старцев два раза выходил в финал шоу, но от победы его отделял лишь шаг.

«Я убедился, что всё возможно, даже если ты простой строитель и уделяешь спорту не так много времени, — говорит Владимир Старцев. — Кстати, в Уфе собралась целая тусовка ниндзя: тренировались вместе, смотрели выпуски, готовились к кастингу, выезжали на соревнования».