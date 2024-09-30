Спортсмены из Башкирии готовятся к шоу «Суперниндзя»

Жители Башкирии продолжат покорять вершины на международном спортивно-развлекательном шоу СТС «Суперниндзя». Дистанции готовятся пройти строитель Владимир Старцев, 16-летний школьник Шамиль Илимбетов и помощник бурильщика Владислав Яковлев.
Владимир Старцев два раза выходил в финал шоу, но от победы его отделял лишь шаг.
«Я убедился, что всё возможно, даже если ты простой строитель и уделяешь спорту не так много времени, — говорит Владимир Старцев. — Кстати, в Уфе собралась целая тусовка ниндзя: тренировались вместе, смотрели выпуски, готовились к кастингу, выезжали на соревнования».
«У нас образовалось классное комьюнити: все делились опытом, советовали не суетиться, так что чувствую себя уверенно», — добавил Шамиль Илимбетов.
В отличие от них Владислав Яковлев попал в проект случайно. Мужчина приехал на кастинг поддержать друга.
«Я рабочий в нефтяной отрасли, непубличный человек, как и большинство трудяг-работяг, — признаётся он. — Если честно, немного стесняюсь, потому что смотреть будет вся Башкирия. Но, возможно, это шоу станет для меня переломным моментом, чтобы в дальнейшем попробовать что-то новое».
Российским атлетам в международном сезоне «Суперниндзя» предстоит бороться с участниками из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Съёмки проходили в Минеральных Водах, где построили сложнейшую 112-метровую полосу с препятствиями. В этом году спортсменов поддерживает тройка ведущих: Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Валерия Астапова.
«Суперниндзя» стартует на СТС 13 октября в 17.00.
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