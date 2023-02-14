Владимир Старцев из Уфы вышел в финал экстремального телешоу «Суперниндзя»

На телеканале СТС 13 февраля вышел первый выпуск экстремального шоу «Суперниндзя». В нем принял участие 28-летний уфимец Владимир Старцев. Он преодолел сложнейшую полосу препятствий в отборочном туре, опередил соперника в полуфинале и вышел в финал проекта.

Владимир не профессиональный спортсмен. Он строитель-монтажник, но в свободное от работы время участвует в гонках с препятствиями.

«Обустраиваем скважину, монтируем блоки, железобетонные плиты. Все делаем руками, блоки таскаем, копаем, выравниваем, варим, бетоном заливаем. Ребята не ожидали, что я попаду на шоу. Сказали: «Такие простые люди с нами работают, а тут раз и поехал. По телевизору покажут… Будем за тебя болеть». Подшучивали: «Может, лопату с собой возьмешь? С лопатой побегаешь». Просто они не знали, что у меня кроме работы есть хобби – бег с препятствиями. После работы хожу на турники, бегаю, всегда держу себя в форме, - рассказал о себе уфимец. – На проект я пришел для того, чтобы показать, что простой человек, как я, который работает на стройке, может пройти эту трассу и стать «Суперниндзя».

В спортивном состязании также примут участие уфимцы: программист Всеволод Пильщиков; учитель физкультуры башкирской гимназии № 20 Загир Аминев и Иван Волков — его прийти на шоу уговорила дочь.

Съемки программы проходили в Минеральных Водах в очень непростых погодных условиях — в дождь, холод и ветер. По данным пресс-службы телеканала, на проект было подано более 2 тысяч заявок со всей страны, а одобрили только 175. Участники позиционируются как сильнейшие атлеты страны. Они проходят отборочный этап, сильнейшие из сильнейших попадут в полуфинал, финал и суперфинал. В полуфинал выйдут только 75 человек, 35 будут в финале, в суперфинал попадут двое. Победитель получит приз — 5 млн рублей и титул «Суперниндзя».