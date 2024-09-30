Лучники из Башкирии стали самыми меткими на турнире в Сочи

Спортсмен из Башкирии Динислам Зюзин стал обладателем золотой медали и кубка всероссийских соревнований по стрельбе из лука в Сочи.

Как сообщает минспорт республики, на турнир «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» приехали 500 лучших спортсменов России. Из них Дмитрий Зюзин стал лучшим в личном зачёте дисциплины «блочный лук юниоры до 21 года».

Кроме Зюзина, награды получили башкирские лучницы Елизавета Боброва, Диана Басырова и Диана Головина. Девушки выиграли «бронзу» в командном зачёте дисциплины «блочный лук юниорки до 21 года».