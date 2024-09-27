Новости Башкортостана и Уфы
92.71
+0.31
103.47
+0.28
72.32
+0.72
2+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
27 Сентября , 20:07

ВК «Динамо-Урал» победил в Уфе питерский «Зенит» со счётом 3:1

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе завершился матч 5-го тура мужской Суперлиги-2024/2025, где встречались волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-Урал» (Уфа). Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16) в пользу «Динамо-Урал».

Обе команды в первых турах имели череду побед, но в прошлом туре проиграли свои матчи, с одинаковым счетом 0:3. Уфимцы одержали две домашние победы в играх против новокуйбышевской «Новы» и АСК из Нижнего Новгорода и проиграли московскому «Динамо». 

«Динамо‑Урал» с девятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Суперлиги, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион - «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Автор:Сергей Николаев
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru