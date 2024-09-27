ВК «Динамо-Урал» победил в Уфе питерский «Зенит» со счётом 3:1

В Уфе завершился матч 5-го тура мужской Суперлиги-2024/2025, где встречались волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-Урал» (Уфа). Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16) в пользу «Динамо-Урал».

Обе команды в первых турах имели череду побед, но в прошлом туре проиграли свои матчи, с одинаковым счетом 0:3. Уфимцы одержали две домашние победы в играх против новокуйбышевской «Новы» и АСК из Нижнего Новгорода и проиграли московскому «Динамо».

«Динамо‑Урал» с девятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Суперлиги, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион - «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.