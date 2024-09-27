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27 Сентября , 14:38

В Уфе пройдет Всероссийский день ходьбы

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе 19 октября пройдет Всероссийский день ходьбы, организованный под эгидой Олимпийского комитета России в рамках программы содействия развитию массового спорта на 2023–2026 годы. Об этом информирует правительство Башкирии. Столица республики станет центральной площадкой масштабного события, которое состоится в канун XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Участие в празднике примет четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков и другие именитые спортсмены, а также ветераны СВО. Ожидаемое количество гостей — 25 тысяч человек.

Программа всероссийского дня ходьбы включает флешмоб-зарядку, прохождение дистанции в 2024 метра и спортивно-развлекательные активности. Маршрут мероприятия пройдет по проспекту Октября (зона старта — перекресток пр. Октября и 50-летия СССР, финиша — площадь им. В.И. Ленина). Построение колонн участников пройдет от остановки «Ул. им. города Галле».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Ранее сообщалось, что волонтерами форума «Россия — спортивная держава» хотят стать 1700 человек.

Автор:Иван Вавилов
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