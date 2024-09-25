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25 Сентября , 10:51

1700 человек хотят стать волонтерами форума «Россия – спортивная держава» в Уфе

сайт правительства РБ
Фото:сайт правительства РБ

Более 1700 человек подали заявки на участие в качестве волонтеров на XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. Волонтерам предстоит встречать официальные делегации, работать на информационных стойках и помогать в работе форума. Набор добровольцев был объявлен 20 июня.

«Более 1700 заявок! Это рекордное число заявок за всю историю Форума, начиная с 2009 года. Из этого количества мы выберем лучших из лучших и постараемся максимально обеспечить их комфортную работу», — отметил исполняющий обязанности министра спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Он заявил, что ребятам организуют трехразовое питание и подарят брендированную экипировку с символикой форума. Для удобного перемещения по городу волонтеры получат транспортные карты «Алга».

По данным пресс-службы правительства РБ, XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Уфе включает в себя пленарное заседание, деловую, выставочную, культурную, спортивно-зрелищную программы. Основные мероприятия главного спортивного события страны состоятся на базе нового спортивного объекта — Дворца борьбы, который построили к 450-летию Уфы.

Напомним, церемония передачи штандарта международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Республике Башкортостан от Пермского края состоялась 12 апреля в Москве в рамках международного конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе. Спорт», сообщало информагентство «Башинформ».

Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов мира поучаствовать в форуме «Россия — спортивная держава».

Глава государства в октябре прошлого года обратился с приветственной речью к участникам ХI Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«В предстоящем году состоится форум „Россия — спортивная держава“. По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России», — обратился к участникам форума Владимир Путин.
Автор:Дарья Субботина
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