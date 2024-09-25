Новости Башкортостана и Уфы
92.86
-0.06
103.41
+0.19
74.37
-0.8
11+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
25 Сентября , 09:36

В ХК «Салават Юлаев» пополнение

ХК «Салават Юлаев», Vk
Фото:ХК «Салават Юлаев», Vk

В ХК «Салават Юлаев» пополнение. Нападающий Денис Ян переходит из «Торпедо» в «Салават Юлаев». Нижегородский клуб получил денежную компенсацию, сообщается в соцсетях «юлаевцев».

Ян был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ-2015 под общим 64-м номером. В КХЛ нападающий выступал за «Торпедо» и провел 127 матчей, набрав 64 (32+32) очка.

Спортсмен родился в 1997 году в городе Портленд (США). Игровая карьера: «Шавиниган Катарактс» (QMJHL, 2014-2017), «Сиракьюз Кранч» (АХЛ, 2017-2020), «Блэк Уингз 1992» (Австрия, 2020/21), «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ, 2021/22), «Торпедо» (2022-2024), «Салават Юлаев» (2024 — н. в.). Стал бронзовым призёром Мемориала Глинки (2015), сообщается на сайте ХК «Салават Юлаев».

    Автор:Дарья Субботина
    Читайте нас:
    Новости
    Экономика
    Политика
    Общество
    Культура
    Спорт
    Происшествия
    Детально
    Форматы
    Новости
    Лонгриды
    Карточки
    Статьи
    Пресс-конференции
    Тесты
    Спецпроекты
    Башинформ-ВИДЕО
    Нацпроекты
    Земляки
    Колледжи
    Ярҙам - время добрых дел
    Время науки
    Счастье - это вместе
    Медийный коннект-клуб "Профи"
    Издание
    Коротко об ИА Башинформ.рф
    Правила использования материалов ИА «Башинформ»
    Рекламная служба
    Логотипы
    Телефон
    (347) 250-05-07
    Адрес
    450077, Уфа, Кирова, 45
    Рекламная служба
    (347) 250-11-11 [email protected]
    Редакция
    (347) 250-07-28 [email protected]
    Отдел кадров

    © 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

    www.bashinform.ru

    Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

    Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

    Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

    Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

    При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
    Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru