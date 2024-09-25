В ХК «Салават Юлаев» пополнение. Нападающий Денис Ян переходит из «Торпедо» в «Салават Юлаев». Нижегородский клуб получил денежную компенсацию, сообщается в соцсетях «юлаевцев».

Ян был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ-2015 под общим 64-м номером. В КХЛ нападающий выступал за «Торпедо» и провел 127 матчей, набрав 64 (32+32) очка.

Спортсмен родился в 1997 году в городе Портленд (США). Игровая карьера: «Шавиниган Катарактс» (QMJHL, 2014-2017), «Сиракьюз Кранч» (АХЛ, 2017-2020), «Блэк Уингз 1992» (Австрия, 2020/21), «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ, 2021/22), «Торпедо» (2022-2024), «Салават Юлаев» (2024 — н. в.). Стал бронзовым призёром Мемориала Глинки (2015), сообщается на сайте ХК «Салават Юлаев».